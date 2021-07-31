Горняк22: Около 40% учителей Алтайского края получили хотя бы одну прививку от COVID

Школа. Учитель Фото: Анна Меньшикова

Вакцинированные педагоги Алтайского края могут взять дополнительные дни отдыха и присоединить их к очередному отпуску при желании

В Алтайском крае около 40% учителей привиты хотя бы первой дозой вакцины от коронавируса. Таким образом, больше половины педагогов от требуемого 60%-го порога уже начали вакцинироваться, заявил в ходе пресс-конференции глава алтайского минобра Максим Костенко.

«У нас только закончилась госаттестация, идет отпускной период, поэтому я уверен, что к началу учебного года мы, безусловно, достигнем нужного показателя и создадим все условия для безопасности детей», – заверил министр.

Минобр совместо с профсоюзом работников образования, Роспотребнадзором и руководителями школ работает над «разъяснениями важности вакцинации» и внедрением дополнительных мер поддержки для привитых сотрудников. Среди них – дополнительные дни отдыха с сохранением зарплаты и присоединением к отпуску.

«В этом году мы не планируем удаленных форм обучения – не видим в этом необходимости. Так что учиться будем очно при условии соблюдения всех ограничений: «классная система», входной контроль, изоляция при условии контакта с ковидным больным, при обнаружении у ученика – изоляция класса и так далее. Все ранее принятые требования к образовательному процессу в период пандемии будут выполняться», – заявил Костенко.

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