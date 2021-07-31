Горняк22: Умерла бывший пресс-секретарь главы Алтайского края

Правительство Алтайского края Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

В пресс-службе АКЗС отметили, что ее уход стал большой неожиданностью, так как до последнего времени она была полна сил и энергии

30 июля скончалась бывшая пресс-секретарь главы администрации Алтайского края и краевого Совета народных депутатов Галина Качакаева, сообщает «Банкфакс».

Прощание с женщиной состоится 2 августа в ритуальном зале на улице Аносова, 8, с 11.00.

Качакаева возглавляла пресс-службу АКСНД в период председательства Александра Сурикова. После его избрания на пост главы администрации края она стала пресс-секретарем губернатора.

Специалист проработала на этой должности с 1997 года по 2000 годы. Потом Качакаева работала в компании «Росэнерго», была гендиректором телекомпании «АТН», а позже возглавила пиар-агентство «Парк и К».

Ранее сообщалось, что Алтайский край бьет антирекорды по числу умерших и тяжелобольных ковидом.

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