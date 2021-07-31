Горняк22: Россиянам младше 21 года могут запретить посещать ночные клубы

Бар Фото: pixabay.com

Депутат Ярослав Нилов предположил, что пока закон позволяет приобретать алкоголь с 18 лет, любые подобные ограничения работать не будут

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил запретить гражданам моложе 21 года посещение ночных баров и ресторанов, сообщает RT.

«С целью снижения потребления алкоголя среди молодых граждан прошу рассмотреть инициативу о запрете для предприятий общественного питания, продающих алкогольную продукцию, принимать посетителей в возрасте до 21 года в ночное время», – написано в обращении.

По мнению общественного деятеля, молодые люди являются основной частью посетителей ночных клубов. При этом потребление алкоголя в сочетании с ночным образом жизни может привести к негативным последствиям в возрасте 18-19 лет, когда еще продолжается развитие организма.

Ранее «Толк» сообщал, что в России собираются ужесточить меры по борьбе с курением. Замглавы минздрава отметил, что введение новых мер направлено на обеспечение устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости.

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