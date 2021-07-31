Горняк22: В России квартиры в новостройках за год подорожали на четверть

Недвижимость Фото: pixabay.com

По данным Росстата, наименьшие цены на «вторичку», как и на «первичку», установились в Северно-Кавказском федеральном округе (49,5 тыс. рублей)

В России стоимость 1 кв. метра в новостройках за год выросла на 21% и составила 89 тыс. рублей. Об этом стало известно из данных Росстата, сообщает ТАСС.

При этом на вторичном рынке цены во втором квартале текущего года увеличились до 70,8 тыс. рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самые дорогие квартиры первичного рынка находятся в Северо-Западном (140 тыс. рублей за 1 кв. метр) и Центральном (108,5 тыс. рублей) федеральных округах. Дешевле всего новостройки стоят на Северном Кавказе (41,3 тыс. рублей).

Дороже всего оценили квадратный метр в Москве (277,4 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (166,2 тыс. рублей). Самые низкие цены в Кабардино-Балкарии (31,6 тыс. рублей) и Дагестане (34,5 тыс. рублей).

На рынке готового жилья наиболее дорогие квартиры в Москве (232,1 тыс. рублей за 1 кв. метр), Санкт-Петербурге (152,1 тыс. рублей) и Сахалинской области (121,8 тыс. рублей). Самая дешевая «вторичка» в Смоленской области (34,7 тыс. рублей) и Ингушетии (36,9 тыс. рублей).

Ранее «Толк» сообщал, что дефицит новостроек в Алтайском крае побил двухлетний рекорд. В июле объем строящегося многоквартирного жилья в регионе упал до рекордно низких значений.

ТОЛК