Горняк22: Когда стричься в августе 2021 года по лунному календарю стрижек

Волосы. Ветер. Девушка Фото: monicore с сайта Pixabay

Рассказываем, когда лунный календарь на август 2021 обещает благоприятные дни для стрижки, а когда поход к парикмахеру лучше отложить

Лунный календарь стрижек на август 2021

Благоприятные дни в августе 2021 года

Можно назначить визит к парикмахеру на 9-12, 18-19, 21, 28 августа, советует «Мир космоса».

Когда нельзя стричься в августе 2021

Август подготовил приятный сюрприз. По лунному календарю стрижек неподходящих дней для изменения прически в августе-2021 нет.

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