Горняк22: В Алтайском крае спешно разворачивают 80 новых реанимационных мест в госпиталях

Больница. Реанимация Фото: pixabay.com

Новое оборудование заменит старые, уже изношенные аппараты. Такая замена поможет значительно улучшить качество оказания медицинской помощи, сократить время пребывания пациентов в реанимации

Власти Алтайского края выделили 206 млн рублей на создание 80 новых реанимационных мест в ковидных госпиталях, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, в их комплект входит аппарат ИВЛ, функциональная кровать, монитор для контроля жизненно важных показателей, отсасыватель и шприцевой насос. Всего на обеспечение ковид-госпиталей в регионе выделили 400 млн рублей.

В крайздраве пояснили, что одна часть средств пойдет на замену старого оборудования, другая позволит развернуть новые места. В частности, увеличат количество реанимационных коек в Бийске, Новоалтайске, Барнауле, Заринске, Алейске. Таким образом, в ковидных госпиталях станет на 37 реанимационных мест больше.

Кроме того, в крае закупят два газификатора под сжиженный газ для госпиталя, который открыт на базе горбольницы №2 Бийска и Славгородской ЦРБ, а также 200 функциональных кроватей, 200 кислородных концентраторов, 2 тыс. увлажнителей и др.

Ранее сообщалось, что в барнаульской больнице увеличат количество ковид-коек в реанимации.

ТОЛК