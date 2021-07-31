Горняк22: В Алтайском крае снизились цены на овощи и «молочку»

Цены на овощи на Новом рынке Фото: "Толк"

В Алтайском крае в июне наблюдались высокие цены на популярные овощи, которые годом ранее стоили в разы меньше. Речь, в частности, идет о моркови

В Алтайском крае к концу июля наблюдается сезонное снижение цен на некоторые продукты питания, сообщает сайт минэкономразвития края.

Так, судя по данным Алтайкрайстата, за неделею в регионе подешевели огурцы (на 10,9%), картофель (на 8,2%), помидоры (на 5,5%), капуста белокочанная (на 2,6%), а также лук репчатый (на 0,8%).

Кроме того, по данным ведомства, упали цены на творог, молоко, яйца и подсолнечное масло.

Ранее сообщалось, что за последние полгода овощи в Алтайском крае подорожали на 20%. Примечательно, что морковь и свекла стали стоить дороже бананов. Стоимость минимального набора продуктов питания в Алтайском крае перевалила за 5 тыс. рублей. До начала пандемии, в январе 2020 года, он стоил 3 756,30 рубля.

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