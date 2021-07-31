Горняк22: «Вертолетную» компанию «АлтайАвиа» выкупил российский миллиардер

Вертолет Фото: uralhelicom.com

В ближайшее время новый собственник планирует расширить парк авиакомпании. Сейчас в арсенале авиакомпании 11 вертолетов

Владельцем алтайской компании «АлтайАвиа», которая занимается вертолетными авиаперевозками, стала корпорация «Система», основным акционером и председателем которой является миллиардер Владимир Евтушенков, сообщает «Банкфакс».

Прежний собственник вертолетного перевозчика – московская компания «Резорт-м» -, связанная с членом Совфеда от Дагестана Сулейманом Керимовым, передала новому владельцу 100% акций. До этого алтайская вертолетная компания принадлежала «Барнаульской сетевой компании», одним из собственников которой был погибший бизнесмен Анатолий Банных.

Управляющий партнер «Системы» Али Узденов заявил, что сделка позволит компании выйти на перспективный рынок малой авиации и развивать туризм в регионе.

Сейчас в авиапарке компании имеется 11 вертолетов: Robinson R44, Robinson R66, Eurocopter AS350, Ми-8Т, Ми-8МТВ.

«АлтайАвиа» занимается коммерческими воздушными перевозками, предоставляя услуги аренды, проведения экскурсий, а также ангарного хранения вертолетов. Она является официальным дилером вертолетов Robinson в РФ. Базируется на Чемальском тракте, рядом с популярными туристическими маршрутами и активам АФК «Система» в этом регионе – аэропорту Горно-Алтайска и эко-отелю Cosmos Collection Altay Resort.

Напомним, в 2020 году московская компания «Резорт-М» стала собственником компании «Алтай Авиа». Ранее бизнес входил в структуру активов предпринимателя Анатолия Банных и его партнеров. Уставный капитал компании «Резорт-М»составляет 1,1 млн рублей.

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