Горняк22: В строящейся барнаульской поликлинике №14 уже идут отделочные работы

Строящаяся поликлиника №14 в Индустриальном районе Барнаула Фото: @denisov_gp14

Новый корпус возводится в квартале 2002а на улице Лазурной, на стройку и оснащение выделено 1,2 млрд рублей. Планируется, что ее сдадут в 2022 году

В новом здании строящейся поликлиники №14 в Барнауле уже идут отделочные работы, об этом рассказал главный врач поликлиники Дмитрий Денисов подписчикам в Instagram. Он надеется, что врачи и специалисты переедут сюда уже в следующем, 2022 году.

«Все специалисты будут наконец-то размещены в одном просторном здании на улице Лазурной (поверьте, нам тоже не нравятся нынешние длинные, узкие коридоры)!» – рассказал Дмитрий Денисов.

По словам главврача, поликлиника решит сразу много проблем – в первую очередь проблему существующей загруженности. Сейчас она обслуживает самый густонаселенный район Барнаула – Индустриальный, это более 70 тысяч человек.

Кроме того, жители Индустриального смогут получать все услуги специалистов на месте, а не в других местах. Так, например, в хирургическом отделении будут проводить амбулаторные операции, появятся три травматолога (сейчас нет ни одного), добавятся и хирурги.

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