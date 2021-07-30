Горняк22: На Алтае пропавшего десятилетнего мальчика нашли утонувшим в реке

Река Алей Фото: Анна Меньшикова, Толк

Ранее мальчика искали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» – он ушел из дома в одном из сел Третьяковского района и не вернулся

Десятилетнего мальчика, об исчезновении которого ранее сообщали волонтеры-поисковики, нашли погибшим. Ребенок утонул в реке Алей, сообщает сайт следкома Алтайского края.

Известно, что 27 июля ребенок ушел из дома и к вечеру не вернулся. После поисковых мероприятий только 29 июля в реке Алей спасатели обнаружили тело мальчика со следами утопления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее волонтеры отряда «Лиза Алерт» Алтайского края объявили мальчика в розыск и сообщили его приметы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели ребенка.

ТОЛК