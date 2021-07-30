Горняк22: Народный артист Владимир Стеклов попал в больницу с коронавирусом

Владимир Стеклов Фото: кадр из youtube.com

Сейчас он находится под наблюдением врачей одной из столичных клиник. Медики оценивают его состояние как средней тяжести

73-летнего народного артиста России Владимира Стеклова госпитализировали с с коронавирусом, сообщает «РБК».

По словам представителя артиста, в больницу его увезли на скорой и взяли тест на коронавирус, который оказался положительным.

По предварительной информации, у актера поражено 50% легких. Ранее актер начал задыхаться и пожаловался на высокую температуру.

Владимир Стеклов за свою карьеру снялся в более ста фильмах и сериалах. Актёр стал известен после таких картин, как «Гардемарины, вперед!», «Плюмбум, или опасная игра», «Криминальный квартет», «Мастер и Маргарита», «Молодежка».

Ранее «Толк» сообщал, что актёр Рассел Кроу отстоял семитысячную очередь ради вакцинации. Актер не уточнил, каким именно препаратом он привился, но призвал подписчиков тоже записываться на вакцинацию.

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