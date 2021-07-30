Горняк22: Стилист рассказала, как женщинам старше 40 лет выглядеть модно

Одежда Фото: pexels.com

По словам эксперта, монохромное сочетание ( вещи одного цвета, но разных оттенков) — это беспроигрышный вариант для любого гардероба

Женщинам старше 40 лет не стоит отказываться одеваться ярко. Каждая сама в состоянии решить, как следует одеваться в своем возрасте, а как – нет, заявила руководитель категории «Мода» Shopping Live Татьяна Шендерман, сообщает «Слово и Дело».

По её словам, после 40 лет большое значение приобретает палитра цветов в гардеробе женщины. Некоторые оттенки способны выгодно подчеркнуть достоинства фигуры и освежить образ, сделав женщину визуально моложе.

«Песочные и бежевые, дымчато-голубой цвета молодят и освежают лицо. Прекрасно оттеняет цвет кожи также белая одежда. Белый цвет можно разбавлять черным, серым или изумрудным, кирпичным, бордовым», – отметила Татьяна Шендерман.

Стилист подчеркнула, что женщинам после 40 лет рекомендуется выбирать образы из нейтрального пастельного тона и принта яркого цвета. Кроме того, удачно будет смотреться одежда цвета марсала, карамели, розовых и персиковых оттенков. Рекомендую комбинировать одновременно три оттенка.

«Носите украшения, причем лучше бижутерию. Подкатывайте рукава одежды. Выбирайте сумку и обувь контрастных и неожиданных цветов. Такие хитрости делают образ эффектнее», – добавила эксперт.

Ранее стилист перечислила табу для гардероба женщины старше 50 лет. По словам эксперта, 45-50 лет – это время для гармоничных нарядов с вертикальной полоской, некрупной клеткой и однотонными природными оттенками.

ТОЛК