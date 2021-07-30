Горняк22: В горах Алтая засняли уникальный каменный ручей

Фото: Барнаул22

Предположительно, каменистая масса накопилась в горах до критических объемов и при движении покатилась вниз по склону

Турист в горах Республики Алтай заснял необычное природное явление – каменный ручей, который бежит вниз по склону. Ролик опубликован в сообществе Barnaul22 в соцсети «ВКонтакте». Автор ролика уточнил, что снял происходящее на склоне Курайского хребта.

На кадрах видно, что мелкие камешки потоком сыпятся с горы. При этом неизвестно, какая сила ими движет.

Все происходящее напоминает горный ручей.

Ранее сообщалось, что туристы в Горном Алтай обнаружили уникальные ледяные круги.

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