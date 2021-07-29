Горняк22: В Барнауле на Потоке загорелся очередной аварийный барак
Пожар на Потоке Фото: instagram.com/barnaul.insta
В соцсетях подписчики предположили, что частые пожары в аварийных бараках могут быть связаны с последующей застройкой территории
28 июля в Барнауле в районе Потока по адресу: улица Беляева, 18, загорелся барак. Пожарные уже приступили к тушению возгорания, сообщает Telegram-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул».
Около дома уже поднялось облако дыма. В настоящее время тушением пожара занимается как минимум один пожарный расчет.
О причинах пожара неизвестно.
Ранее в этом же районе 26 июля начался пожар в аварийном бараке по адресу: улица Беляева, 20. Это здание в этом году загоралось уже дважды.