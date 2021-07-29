ГОРНЯК22 29.07.2021
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Горняк22: Увидеть во сне смерть матери – хороший или плохой знак: трактовки по сонникам

Горняк22
11 часов Ago

Шум. Беспокойный сон. Бессонница Фото: pexels.com

Существует несколько толкований, к чему снится смерть матери. Согласно сонникам, это очень неоднозначный сон, который может быть и хорошим, и плохим предзнаменованием

К чему снится смерть матери

Согласно соннику Миллера, увидеть во сне смерть мамы, которая в реальности жива, – хороший знак: такой сон обещает долгую жизнь, пишет «Вечерняя Москва». Если снится смерть мамы, которая в жизни болеет, сон предвещает скорое выздоровление.

По соннику Ванги, увидеть смерть мамы во сне – плохой знак. Он прогнозирует большие изменения в жизни с негативными последствиями (но не глобальными).

Еще одно толкование сна о смерти матери – это пророчество о скорой болезни живой, реальной мамы. Либо сон означает, что человека ждут напряженные отношения в семье, ссоры и выяснение отношений.

А вот согласно соннику Фрейда, увидеть во мне смерть мамы означает недостаток семейного тепла, любви, нехватку внимания и поддержки.

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