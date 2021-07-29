Горняк22: В России предложили отмечать праздник День отца в октябре

Отец и ребёнок Фото: pixabay.com

Несколько лет назад группа общественников предложила для повышения социальной значимости отцовства учредить в стране такой праздник

В России предложили ввести новый праздник – День отца. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Предлагаемая дата – третье воскресенье октября. Проект указа президента вынесен на общественное обсуждение», – заявили в пресс-службе министерства труда.

В ведомстве напомнили, что такое предложение поступило от уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.

По ее словам, в ряде регионов уже есть опыт проведения такого мероприятия. Кроме того, есть Международный день отца, поэтому в России, где уже отмечают День семьи, День матери и День ребенка, нужно учредить свой праздник.

Ранее в России предложили ввести отцовский капитал для мужчин с детьми. Общественники также предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка.

ТОЛК