Горняк22: В Италии град размером с яблоко повредил машины и дома

Град в Италии Фото: instagram.com/drivers_italia

В окрестностях Пармы многие строения лишились части черепицы, в городе Фиденца ветер сорвал деревянную облицовку крыши мэрии

В итальянской области Эмилия-Романья повредил сотни машин и домов и перекрыл движение по главной итальянской автостраде А1 в районе Пармы, сообщает РИА Новости.

Очевидцы в соцсетях начали выкладывать видео, на которых градины размером с абрикос обрушились на автомобильные стекла и оставили вмятины на кузовах машин. Водители из-за буйства ветра, ливня и града не смогли продолжать движение.

Власти на три часа перекрыли движение по автостраде Милан – Неаполь для проезда техники и спасателей. Основной удар пришелся на Палермо. Там размер некоторых градин достигал 10 см.

Ранее «Толк» сообщал, что в Бийске сильный град побил цветы и посадки. Сильный ливень также прошел в Новоалтайске.

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