Горняк22: В России собираются ужесточить меры по борьбе с курением

Дым Фото: pixabay.com

Замглавы минздрава отметил, что введение новых мер направлено на обеспечение устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости

Минздрав собирается проработать новые меры по борьбе с курильщиками, заявил замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайшее время планируется запретить классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, а также использование ароматизаторов и усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.

Кроме того, 75% упаковки сигарет, по новым правилам, должны будут занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения.

Замминистра напомнил, что в России также был принят антитабачный закон, направленный на защиту населения от табачного дыма. В 2020 году электронные сигареты фактически приравняли к обычным в плане регулирования.

Ранее Россия вошла в десятку самых «курящих» стран в мире. Статистика показала, что число курильщиков растет и, по последним данным, сейчас в мире курят 1,1 млрд человек.

ТОЛК