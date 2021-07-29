Горняк22: Выкинутого из окна бийского младенца перевели в больницу Барнаула

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

По словам врачей, трехмесячная малышка просто родилась в рубашке – состояние девочки стабильное. Мотивы жестокого обращения с ребенком матери все еще выясняет следственная группа

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева накануне провела день в Бийске – разбиралась в причинах жестокого обращения мамы с младенцем, сообщила она подписчикам в Instagram. Девочку сейчас перевезли в Барнаул, где ей будет оказываться медицинская помощь.

Кроме того, детский омбудсмен рассказала о судьбе второго ребенка женщины – шестилетний мальчик сейчас под присмотром бабушки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Казанцева (@ombudsmen_deti22)

«В течение дня с ней встретилась, обсудили необходимость оказания материальной помощи семье, так как ребенок пойдет в школу. С бабушкой детей на постоянной связи», – рассказала Ольга Казанцева.

Сообщается, что семья не состояла на учете в органах опеки, считалась благополучной. За свои поступки матери, если она придет в себя (женщина находится в тяжелом состоянии в ЦГБ Бийска), придется отвечать перед следствием.

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