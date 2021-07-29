Горняк22: «ЭкоНива» приостановила миллиардный проект строительства молочной фермы на Алтае

Молочная ферма. Коровы Фото: altagro22.ru

Еще год назад инвесторы с оптимизмом смотрели на перспективы реализации проекта, но в этом у них возникли проблемы с финансированием

Компания «ЭкоНива – Алтай», входящая в крупный российский и европейский холдинг, приостановила реализацию инвестпроекта по строительству в Тальменском районе Алтайского края крупного животноводческого комплекса на 6 тыс. голов скота. Об этом 27 июля сообщил губернатор региона Виктор Томенко во время пресс-конференции. Однако он подчеркнул, что проект не отменен совсем.

«У компании возникли некоторые сложности по финансовому обеспечению и взаимодействию с кредитными организациями, которые их финансировали. Им надо разрешить этот комплекс проблем, решить ряд внутрикорпоративных вопросов, связанных с распределением долей, и потом уже возвращаться к созидательной деятельности», – сообщил Томенко.

Напомним, о реализации в крае крупного инвестпроекта «ЭкоНива-АПК Холдинг» заявил в 2018 году. Тогда глава предприятия Штефан Дюрр говорил об объеме инвестиций в 2,8 млрд рублей, но не исключал увеличения объема в связи с ростом цен на оборудование.

Предполагалось, что уже в 2020 году на ферму заведут 1 тыс. голов и 1 тыс. нетелей, а в 2021-м выйдут на проектную мощность. Об этом говорили в июле 2020 года на встрече инвесторов с губернатором.

В планах на 2021 год у «ЭкоНивы Алтай» значилось разработать два отдаленных земельных участка в Тальменском районе. Всего компании передали более 14 га земли.

В начале текущего года Сергей Кудрявцев, директор производственного хозяйства инвестора, сообщал altapress.ru, что на объекте закончены бетонные работы, готов металлический каркас коровника, проведено 60% земляных работ.

Между тем, еще в мае стало известно о приостановке финансирования еще одного проекта «ЭкоНивы» в Сибири — строительства мощного завода по переработке молока в Новосибирской области, писал «Коммерсант». В компании тогда объяснили, что внесли изменения в проектно-сметную документацию – в полтора раза увеличили площадь завода, расширили линию сыров и т. д. Документацию передали в Россельхозбанк на согласование.

«Эконива», по данным «Коммерсанта», не исключает получения банком временного контроля в операционных компаниях холдинга.

«ЭкоНива-АПК Холдинг» – один из крупнейших аграрных холдингов России. Его предприятия работают в 13 регионах России на площади более 630 тыс. га. В производстве занято около 12 тыс. сотрудников, сообщает официальный сайт компании.

Добавим, что это не первый миллиардный инвестпроект в Тальменском районе, связанный со строительством крупного животноводческого предприятия, который испытывает финансовые трудности. Первый был «Алтаймясопром», который собирался возводить в крае мощный свиноводческий комплекс. Планы удалось реализовать лишь частично, а затем предприятие начало испытывать огромные финансовые трудности и проблемы во взаимодействии с банками. Компания обанкротилась.

В июле 2020 года altapress.ru сообщал о том, что «Алтаймясопром», в котором содержится самое большое в крае поголовье свиней, продавали с дисконтом – стартовая цена снизилась с 3,2 млрд рублей до 2,9 млрд.

Свиноферма выставлялась одним лотом, в который вошло более 57,8 тыс. голов свиней, объекты недвижимости, транспорт, оборудование, участки земли, как заложенные во Внешэкономбанке, так и свободные от обременения.

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