Горняк22: Врачи рассказали, как отличить недомогание после прививки от коронавируса

Вакцинация Фото: канал "Толк"

К общим симптомам эксперты отнесли головную и мышечную боль, лихорадку и утомляемость. Их отметили у себя 76% вакцинированных

В Великобритании ученые сравнили побочные эффекты после вакцинации и ранние симптомы заражения коронавирусом. Исследование опубликовали на сайте medrxiv.com.

Ученые проанализировали статьи, посвященные испытаниям вакцин и показания 15 тысяч человек, которые были привиты вакцинами Moderna, AstraZeneca, Pfizer и Janssen. Четверть из них после вакцинации испытали состояние, «похожее на ковид», у 2% из них результат ПЦР-теста оказался положительным. У остальных 11 тысяч, которые не имели симптомов, заболели 0,8%.

По словам специалистов, на третий день у привитого человека уходят побочные эффекты вакцинации, а при коронавирусе, наоборот, начинают нарастать и достигают максимума на седьмой день после инфицирования. У инфицированных также усиливается боль в горле, появляются чихание и охриплость.

Ранее «Толк» сообщал, что почти треть жителей Алтая заявили, что уже привились от коронавируса. Самая большая доля привитых среди сотрудников высшего менеджмента и hr-специалистов.

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