Горняк22: Томенко назвал рост цен «неприятной ситуацией» и объяснил его мировыми трендами

Виктор Томенко Фото: Виталий Барабаш

Губернатор Алтайского края призвал не выхватывать цифры инфляции из контекста, а проводить «экономический, финансовый анализ»

«Иногда, когда я читаю наши СМИ, мне кажется, есть своего рода игра – показать, как в крае все хуже, чем у всех: продукты дорожают больше, чем у всех, зарплаты ниже, чем у всех. В этом рейтинге мы такие-то. Кто эти рейтинги считал, кто их составлял?» – так начал свой ответ на вопрос о росте цен в регионе губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время пресс-конференции 27 июля.

Напомним, Центробанк России сообщал, что инфляция в Алтайском крае ускорилась в июне 2021 года по сравнению с маем и составила 7,68%. Это больше, чем в среднем по России (6,5%) и СФО (6,56%). При этом регулятор регистрирует замедление инфляции на продукты – с 8,86 до 8,57%, и ее рост на непродовольственные товары – с 9,19 до 9,84%.

Томенко признал, что рост цен в Алтайском крае происходит, и это «негативная, неприятная ситуация», но, по его словам, нет механизмов ее сдерживания «и тем более остановки».

«Цены на продовольствие растут, это связано с процессами, которые происходят в российской и мировой экономиках», – отметил губернатор. Он добавил, что рост наблюдается «в рамках общероссийских тенденций».

Он добавил, что видит «вот эти страшные рассказы, как у нас в июне 2021 года все подорожало к июню прошлого года, без анализа, что происходило в июне прошлого года». И привел свои цифры со ссылкой на Алтайкрайстат.

Индекс потребительских цен в июне 2021 года по отношению к декабрю 2020 года в регионе составил 104,8%, в СФО – 104,3%. «Вот что происходило в эти полгода. Очень близкие назначения. Продовольственные товары по краю – 105,9%, по СФО – 105,2», – подчеркнул губернатор.

Согласно данным Алтайкрайстата, на которые ссылается Томенко, год назад июньские показатели индекса потребительских цен к декабрю 2019-го были следующие: в целом – 102,4% (динамика в два раза меньше, чем в этом), по продуктам – 104,8% (на 1 п.п. меньше), по непродовольственным (101,2% против нынешних 105,8%).

Он также добавил, что по абсолютным значениям цен на продукты, в том числе на овощи, например, Алтайский край всегда находится в конце списка регионов СФО – в крае, Омской и Томской областях традиционно самые низкие цены на товары.

«Мы следуем в духе всех процессов, которые происходят в стране, мы живем по этим же законам, у нас свободный товарооборот, большое число экономических связей с другими регионами. Все, что происходит в стране, отражается на Алтайском крае, – сказал он. – Какие-то десятые доли процента могут колебаться в ту или другую сторону. Если бы цифры были обратные, в нашу пользу, мы бы тут флаг не поднимали и не говорили, что побороли инфляцию. Это сиюминутные колебания».

На вопрос, как губернатор оценивает риски роста социального напряжения, Томенко ответил, что они есть всегда.:

«Необходимо объяснять людям, что происходит. И работать там, где какие-то меры еще можно принять».

ТОЛК