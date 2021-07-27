Горняк22: Стала известна стоимость спорного озеленения улицы Молодежной в Барнауле

Озеленение на улице Молодежная, Барнаул Фото: barnaul.org

Барнаульцы раскритиковали новое озеленение клумб в центре города – по их мнению, землю перепахали будто бы для посадки картофеля, а клумбы оказались «жидковатыми»

Новое озеленение участков улицы Молодежной в Барнауле обошлось городскому бюджету в 718 тысяч рублей, об этом сообщает ИА «Банкфакс».

По данным администрации, работы на улице проводились исходя из необходимости. Однако в мэрии признают, что критика горожан имеет место быть и озеленение не обошлось без недостатков.

Ранее барнаульцы раскритиковали нынешний вид зеленых зон на улице – между проспектами Красноармейским и Социалистическим. После копки старый газон оказался уничтожен, но был вновь засеян газонной травой. Как сообщили в мэрии, осенью здесь высадят спиреи (декоративный цветущий кустарник) и яблони.

Другого благоустройства на улице Молодежной не запланировано, пишет «Банкфакс», в том числе на пешеходных участках, которые и вызывали у горожан вопросы.

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