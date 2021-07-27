Горняк22: В Сочи автомобиль с четырьмя людьми смыло в реку потоком воды

ДТП и ЧП | Сочи Фото: vk.com/dtpsochi

Вечером 23 июля в Сочи выпала месячная норма осадков, из-за чего река Мацеста вышла из берегов. Вода в реке поднялась до такого уровня, что покрыла проезжую часть моста

23 июля в Сочи во время сильного ливня автомобиль Toyota Avensis съехал с моста в реку Мацесту. Все находившиеся в машине люди погибли, сообщает 93.ru.

По предварительной информации, изначально в салоне находились пять человек, но один из пассажиров решил выйти и расчистить дорогу на мосту от палок. В какой-то момент его снесло потоком воды, но он выплыл ниже по течению и остался жив.

По версии следствия, машину смыло потоком воды с бетонной конструкции, которая служила мостом через реку. Автомобиль перевернулся, и люди оказались в воде. Погибший водитель оказался сотрудником полиции.

В автомобиле находились водитель, его жена, их 11-летняя дочь и знакомая. Тела троих взрослых нашли. Продолжаются поиски четвертого пассажира.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске семилетний мальчик утонул в реке во время игры в прятки. Тело ребенка обнаружили в 2 км от места трагедии.

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