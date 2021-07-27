Горняк22: Турист из Подмосковья умер в горах Республики Алтай

Вертолёт Фото: pixabay.com

Тело туриста без признаков насильственной смерти вертолетом доставили в Горно-Алтайск, где специалисты будут выяснять причины смерти мужчины

20 июля в Кош-Агачском районе около Шавлинского озера нашли тело ранее пропавшего 41-летнего туриста из Химок, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Алтай.

Стало известно, что в установленное время турист не вышел к назначенному месту. Участники группы по спутниковой связи сообщили об этом спасателям.

Для поисков мужчины из-за высокогорья и отдалённости места решили использовать вертолёт. В работах принимали участие четверо спасателей, которые обнаружили тело туриста.

Ранее «Толк» сообщал, что в Республике Алтай турист из Москвы застрял на скале в районе Мультинских озер. К нему направилась группа спасателей.

ТОЛК