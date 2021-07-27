Горняк22: Похолодание до +21 градуса возвращается в Алтайский край 27 июля

Город. Погода. Лето Фото: Виталий Барабаш

Прохладная погода, сменившая жару, продержится в регионе около недели. Согласно прогнозу, ночами станет ощутимо холодно для лета – местами всего до +8 градусов

27 июля дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +21…+26 градусов. Местами по востоку и в предгорьях в этот день пройдут дожди с грозами. Ветер подует северо-западный, 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле во вторник ожидается около +21…+23 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, при грозе – порывы до 16 м/с.

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