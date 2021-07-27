Горняк22: Что известно об упавшем в Норвегии метеорите и почему его не могут найти

Метеоры в небе Фото: pixabay.com

Крупный метеорит в Норвегии сгорел в атмосфере, наделав немало шума. Специалисты разыскивают его осколки, а очевидцы публикуют десятки эффектных видео

Что за метеорит упал в Норвегии

В ночь на 25 июля на юге Норвегии заметили крупный метеорит, сообщают «Известия» со ссылкой на Euronews. Свет от сгорания космического тела осветил все небо на несколько секунд.

Из чего состоял метеорит – не известно.

«Это большой метеорит, а это редкость. Это может быть железо, а может быть и камни, мы этого ещё не знаем», – цитирует «Фонтанка» норвежские местные СМИ.

Видео метеорита в Норвегии

Яркую вспышку, осветившую небо в Осло после падения метеорита, сняли на видео многие очевидцы.

Meteor in norway today pic.twitter.com/sAKVvbHgg2 — playwell Depy (@depyvfx) July 25, 2021

Где упал метеорит в Норвегии

Метеорит в Осло пока обнаружить не удалось. Место его падения не известно.

ТОЛК