Горняк22: Четыре очереди и одна прививка. Почему в Барнауле тяжело пройти вакцинацию

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

«Чтобы сделать прививку от ковида, нужно обладать смекалкой, наглостью, компьютерной грамотностью и пройти семь кругов ада», – говорит жительница Барнаула Анастасия Телькова

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Редакция

Свыше месяца в Алтайском крае растут темпы вакцинации, а вместе с ними и очереди в прививочные пункты и кабинеты. Жительница Барнаула Анастасия Телькова рассказала «Толку», через что ей пришлось пройти, чтобы получить заветный QR-код и отправиться в отпуск на море.

«Быть сознательным гражданином сложно. Чтобы сделать прививку от ковида, нужно обладать смекалкой, наглостью, компьютерной грамотностью и пройти семь кругов ада.

С первой прививкой оказалось не слишком сложно – я записалась через Госуслуги. Правда, для этого мне пришлось снести приложение, потому что в противном случае на последнем этапе записи вылетало сообщение о том, что запись мне недоступна. Когда я убрала из графы «населенный пункт» Барнаул и оставила просто Алтайский край, появился список прививочных пунктов во всем регионе.

Записалась я в поликлинику №10 на ул. Георгия Исакова, 133. Вакцинация заняла у меня около 30 минут. Направление на второй этап мне выдали на 20 июля, и вот тут началось самое интересное.

Анастасия Телькова Фото: из архива героя публикации

Явиться на прививку можно было с 9 до 17 часов. Я решила прийти пораньше, чтобы «чипироваться» и спокойно отправиться на работу. Но в итоге простояла в очереди 3 часа! Из них сама процедура заняла не более пяти минут.

Сначала я заняла живую очередь к терапевту – передо мной было человек 40. Что интересно, у многих было назначено время, но их никто вперед не пропустил. Принимать начали с 9:30, а до этого «раскладывали карточки».

Через час я уже начала нервничать – у меня на работе так просто не отпросишься, к тому же начальнику я сказала, что буду максимум к 10 часам. А народ тем временем все прибавлялся.

Через какое-то время на помощь пришла заместитель главного врача по лечебной части и предложила забрать из очереди 10 человек. Я поняла, что это мой шанс! Обгоняя стариков и женщин, я записалась к ней.

Думаете, это ускорило процесс? Нет! Я просто выстояла еще одну очередь на прием к терапевту. Мне измерили давление и температуру и велели спуститься в другой кабинет. Там я увидела еще одну гигантскую очередь – тут уже было человек 60.

Периодически кто-то возмущался, что у него, мол, запись на 10:40, а в ответ ему громко кричали, что никуда его не пропустят: «Все ждут, и вы ждите!». Короче, больничные очереди – тот еще рассадник ненависти.

Ну а потом началось самое интересное – пришла медсестра и сказала, что все, кто пришел на второй этап вакцинации, должны вернуться наверх, в другой кабинет.

Народ ломанулся к заветной точке. Я тоже. По дороге очередь сбилась: начались крики, выяснение отношений, какая-то бабуля тыкала меня своим веером и упорно называла «тетенькой» (а я то надеялась, что до тетеньки мне еще лет 10).

26 июля, 17:21

В барнаульском ТЦ развернут первый крупный мобильный пункт вакцинации

В этом мобильном пункте смогут прививать по пять-шесть человек единовременно, а не по одному желающему, как делают это в настоящее время

Тогда я просто вернулась обратно. Там было четыре человека – я встала в эту очередь и через 10 минут сделала вторую дозу прививки. Медсестры, конечно, начали отправлять меня наверх, но я пыталась отстаивать свое право на прививку. Меня спасла главврач, которая пришла в нужный момент и сказала им воткнуть мне нужную вакцину. Потом она привела к этому кабинету еще с десяток человек.

Мне кажется, не было такого бардака, если бы в учреждении грамотно организовали людей. Скажем, в одну кучу «живую» очередь, в другую – тех, кто по записи. Что им стоило сразу осматривать человека и тут же делать ему прививку? Персонала, судя по числу работающих кабинетов, хватало.

А после вакцинации мне пришлось побороться с поликлиникой еще и за сертификат. Всем моим знакомым приходили QR-коды на следующий день. Я же кое-как получила его через три дня после звонка.

В общем, при такой мощной агитации за вакцинацию хотелось бы, чтобы процесс этот был организован удобно. Много ли таких терпеливых, как я, готовых тратить по три часа рабочего времени и кучу нервов на то, чтобы привиться?»

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