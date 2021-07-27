Горняк22: Вандалы в парке Барнаула отломили с верстового столба указатель на Москву

Сломанный верстовой столб в парке "Изумрудный" Фото: Barnaul22

Очевидцы сообщили, что интересный арт-объект в виде верстового столба, установленный в парке «Изумрудный», потерял сразу два города

В барнаульском парке «Изумрудный» вандалы сломали верстовой столб с указателями разных населенных пунктов, сообщают очевидцы в группе Barnaul22.

В частности, были вырваны таблички с указателями на Томск и Москву, причем, это, как говорят посетители парка, происходит уже во второй раз.

«Так грустно, что кто-то создает с любовью арт-объекты для украшения нашего города, а кто-то вот так может все разрушить», – пишут очевидцы.

Интересно, что указатели на Гоньбу, Сузун, Павловск и Санкт-Петербург вандалов не заинтересовали.

«Вы не понимаете! Это кто-то борется с оттоком людей в столицу!» – смеются барнаульцы. – «Вандалы в свое время Рим развалили, а какой-то «Изумрудный» парк для них вообще ерунда».

ТОЛК