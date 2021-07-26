Горняк22: В барнаульском зоопарке отремонтируют пешеходные дорожки

Совещание на территории парка "Лесная сказка" Фото: https://barnaul.org/

В последний раз дорожки в зоопарке, который ежегодно посещают более 270 тысяч человек, обновлялись десять лет назад, также здесь сделают и дополнительное освещение

Глава города Вячеслав Франк посетил территорию парка «Лесная сказка» в Барнауле и провел выездное совещание. В частности, решался вопрос о ремонте и благоустройстве пешеходных зон парка, которые не обновлялись 10 лет, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

По просьбам жителям микрорайона «Невский» и жителей улицы Ленинградской также сделают нормальный проход по территории парка. Это будет удобным для детей, обучающимся в гимназии № 123 – сейчас им приходится обходить парк, делая большой круг.

В ближайшее время на тротуаре начнутся работы – проектно-сметная документация уже есть.

ТОЛК