Горняк22: Из-за ЧП с пассажиром в Барнауле остановилось движение трамваев в Нагорной части

ЧП в трамвае в Барнауле Фото: Инцидент Барнаул

Очевидцы рассказали, что на месте происшествия кроме скорой медицинской помощи работают и сотрудники правоохранительных органов

На улице Аванесова вечером в воскресенье 25 июля временно остановлено движение трамваев. О происшествии сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

По словам одной из девушек Елены, в трамвае, следовавшем по Нагорной части, стало плохо мужчине. Экипажу трамвая пришлось остановить движение, вызвать скорую помощь и полицию, и ждать их приезда. Все трамваи, следовавшим за этим, также встали.

«Пассажир находился в алкогольном опьянении, размахивал руками, ударил двух человек. Оступился и выпал из вагона», – сообщила свидетельница ЧП Ирина.

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