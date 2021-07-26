Горняк22: Водители Porsche и Toyota выясняли отношения после ДТП в центре Барнаула

ДТП на проспекте Ленина Фото: Инцидент Барнаул

Довольно громкая словесная перепалка произошла между владельцами дорогих автомобилей, которые не смогли поделить, кому проезжать вперед на проспекте Ленина

Поздно вечером 25 июля барнаульцы стали свидетелями ДТП на проспекте Ленина в краевой столице с участием Porsche Macan, Toyota Land Cruiser и Honda Fit. О происшествии рассказала Алла в группе «Инцидент Барнаул».

Очевидец отметила, что ДТП произошло в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Гоголя. После столкновения владельцы долго выясняли отношения – к месту происшествия приехали два экипажа ДПС.

«Как я понимаю, крузак поджимал порша, воткнув его в фита. А тот не успел выскочить. Но могу и ошибаться», – написали в группе.

Барнаульцы в комментариях под видео заметили, что сначала владельцы таких машин презирают скоростной режим, «лезут без поворотников между рядами», а затем пытаются получить страховку.

Кроме того, водители рассказали, что получить страховку за такой автомобиль как Porsche Macan (цена на новый стартует от 6 млн рублей), очень сложно, а ремонтировать его дорого, особенно в Барнауле, и продавать не выгодно – так как после ДТП цена на него сильно упадет.

ТОЛК