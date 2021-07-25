Горняк22: На Алтае запретили турпоходы на ледник Актру из-за селей и камнепадов

Ледник Актру Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

В регионе нередко происходят ЧП на этом леднике, несмотря на то, что у него невысокий уровень сложности. Восхождение осложняют сели и камнепады

В Республике Алтай запретили туристам посещать ледник Актру из-за высокого риска схода селей и камнепадов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что каждое лето здесь регистрируют случаи с гибелью и травмированием людей. Так, в этом году спасатели уже четыре раза проводили на леднике поисково-спасательные работы, в том числе эвакуацию тел погибших. При этом погодные условия в этот период осложняют проведения поисков.

Несмотря на то, что маршруты по Малому Актру имеют не высокий уровень сложности, сходы селей и камнепадов могут привести к ЧП.

Напомним, 14 июля 2021 года в Республике Алтай спасатели эвакуировали тело 32-летнего новосибирского туриста Георгия Шевелева, который погиб при восхождении на вершину Актру.

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