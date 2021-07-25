Горняк22: На Алтае вор-рецидивист похитил кухонный гарнитур через окно

Полиция Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК

Несмотря на то, что мужчина уже несколько раз был осужден, он все равно решил пойти на очередное преступление. Возбуждено уголовное дело

Полицейские задержали 28-летнего жителя Мамонтовского района, который вынес кухонный гарнитур из квартиры, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Так, жительница района рассказала, что мужчина проник в квартиру на первом этаже. Он зашел через балкон, выпилив часть двери. Из помещения он вытащил кухонный гарнитур стоимостью более 40 тысяч рублей.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался местный житель, который уже был трижды судим.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области покупатели поймали магазинного грабителя.

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