Горняк22: Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на Алтае
Землетрясение Фото: Твиттер
Небольшие землетрясения на Алтае происходят регулярно. Как правило, они не приводят к серьезным последствиям, однако нередко ощущаются местными жителями
Рано утром 24 июля в Кош-Агачском районе Республики Алтай зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1, сообщает «Новости Горного Алтая» со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр располагался в 15 километрах от местного села Джазатор. Интенсивность толчков в эпицентре составила 5,0 балла по шкале MSK-64.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай отметили, что местные жители почти не ощутили толчки, погибших и пострадавших нет, разрушений также не зафиксировано.
Ранее в начале июля также в Кош-Агачском районе было зафиксировано землетрясение. Однако оно было слабее – магнитудой 3,8.