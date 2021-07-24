Горняк22: Дожди с грозами и жара до +34 градусов ждет Алтайский край на выходных

Дождь Фото: Анна Меньшикова

Погода на выходных в Алтайском крае будет разнообразной — местами пройдут дожди, а в некоторых районах будет адская жара

Жаркая, но дождливая погода ожидается в Алтайском крае на будущих выходных, 24 и 25 июля, сообщает сайт регионального Гидрометцентра.

Так, в крае температура днем 24 июля составит +27… +32 градусов, ночью будет +14… +19. При этом ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с. В отдельных районах синоптики обещают дожди и грозы. В Барнауле будет также жарко – +28…+30 градусов днем и +16…+18 ночью. В начале дня ожидается кратковременный дождь и ветер до 8 м/с.

В воскресенье, 25 июля, будет еще теплее – до +34 градусов днем. Местами пройдет дождь и ветер до 13 м/с. В Барнауле также поднимется столбик термометра – до +31 градуса. Осадков и сильного ветра в этот день ждать не придется.

Кроме того, синоптики предупреждают о высокой пожароопасности в регионе с 24 по 27 июля.

Ранее сообщалось, что жаркая погода вернется в Алтайский край к концу недели.

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