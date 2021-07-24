Горняк22: Министр Попов сообщил о невиданной ранее нагрузке на ковидные госпитали на Алтае

Скорая помощь. Коронавирус. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

По словам министра, вирус мутировал: инкубационный период сократился до минимума и перейти в состояние тяжелого пациент может буквально за сутки

Ковидные госпитали Алтайского края не испытывали таких нагрузок, как сейчас, даже в пиковые моменты осенне-зимней волны, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов 23 июля на совещании у губернатора Виктора Томенко.

Сегодня в крае развернуты 4 670 коек, которые заполнены на 83%. Из госпитализированных тяжелые и крайне тяжелые пациенты составляют 16%.

По словам Попова, вирус мутировал: инкубационный период сократился до минимума и картина заболевания у пациентов, поступивших в среднем и тяжелом состоянии, в течение суток «может разворачиваться по самому неблагоприятному сценарию».

При этом, подчеркнул Попов, среди пациентов госпиталей – единицы тех, кто поставил прививки.

Министр отметил, что на текущей неделе стабилизировалась ситуация с вызовами бригад скорой помощи, на прошлой неделе она достигала пиковых значений. Сейчас фиксируется до 1,3 тыс. вызовов в сутки по Барнаулу, до 1,8 тыс. – по краю.

Напомним, сейчас в госпиталях Алтайского края, по данным регионального оперштаба, находятся 785 тяжелых пациентов, 208 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В связи с напряженной обстановкой Дмитрий Попов поддержал введение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в Алтайском крае. Соответствующее постановление главного санитарного врача Алтайского края Ирины Пащенко вступит в силу 27 июля.

ТОЛК