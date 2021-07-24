Горняк22: В России выявили случаи заражения «бразильским» штаммом коронавируса

Коронавирус Фото: pixabay.com

Гамма-вариант COVID-19 впервые обнаружили в Бразилии в ноябре 2020 года. С апреля 2021 года он стал активно распространяться по всему миру

В России зафиксировали единичные заражения «бразильским» штаммом COVID-19 «гамма», сообщает ТАСС.

По словам ученых, заболевшие не были привиты от коронавируса. Пока нет данных, что новый штамм вызывает более тяжелое течение болезни.

В центре «Вектор» отметили, что штамм «гамма», как и индийский штамм «дельта», относится к категории «вызывающих обеспокоенность» из-за своей способности снижать эффективность антител. Ученые также предполагают, что в дальнейшем в России штамм «дельта» вытеснит все другие варианты коронавируса.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае за неделю 134 ребенка заболели коронавирусом. В сутки заражались от 11 до 26 детей.

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