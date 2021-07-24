Горняк22: Названы самые богатые и бедные районы Алтайского края

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

Основная часть, которую составляет казна районов и городов края, – это выделенные из федерального и краевого бюджетов средства

Города и районы Алтайского края за первые полгода 2021 года получили 28,4 млрд рублей, сообщает сайт регионального минфина.

Среди них 9,8 млрд – это собственные доходы, а 18,5 млрд – средства, выделенные из федерального и краевого бюджетов. По данным ведомства, собственные доходы муниципалитетов в этом году выросли в среднем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самыми «богатыми» районами стали Первомайский (612 млн), Павловский (592 млн) и Тальменский (562 млн). Причем по собственным доходам в лидерах оказался Павловский район, который смог заработать самостоятельно 250 млн.

Напротив, беднее всех оказались Солтонский (110 млн), Новичихинский (117 млн) и Ельцовский (118 млн) районы. Последний смог сам заработать только 15 млн.

Ранее сообщалось, что сборы налогов в Алтайском крае выросли на 20%, до 80 млрд рублей.

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