Горняк22: Республику Алтай похвалили за приближение к коллективному иммунитету

Вакцинация Фото: pixabay.com

Вице-премьер отметила, что отметки в 60% привитого населения необходимо достичь до сентября текущего года. А показателя в 80% вакцинированных – до ноября

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что Республика Алтай входит в список регионов, которые близки к достижению 60% привитого населения, сообщает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время 17 российских регионов наиболее близки к достижению коллективного иммунитета против коронавируса. Среди них оказались Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Калмыкия, Карелия, Чукотский и Ямало-Ненецкий АО, Тува, Якутия, Бурятия, Коми, Магаданская, Белгородская, Мурманская, Архангельская, Сахалинская области и Республика Алтай.

Сейчас в Республике Алтай вакцинацию прошли 35 498 человек. Это 42,3% от плана. Для достижения коллективного иммунитета в регионе необходимо привить еще 95 тысяч граждан.

В Алтайском крае для показателя в 60% привитых вакцинацию должны пройти 1,160 млн граждан. В настоящий момент в регионе только 322,2 тыс. полностью привитых человек.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае более 6 тыс. человек заболели коронавирусом за месяц. За последние 30 дней заразившихся стало в три раза больше.

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