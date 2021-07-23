Горняк22: Алтайский край получит 1,9 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш

Деньги направят в большинство регионов, однако для каждой территории суммы выделенных средств будут разными, говорится в документе, подписанном вице-премьером

Алтайский край вошел в список регионов, которым правительство поможет финансами: в регион перечислят денежные средства для поддержки системы здравоохранения.

Сделано это еще в связи с тем, что в Алтайском крае наблюдается значительный рост заболевших коронавирусом.

Алтайский край получит 1,897 млрд рублей – это больше, чем поступит в остальные регионы Сибири.

В документе, опубликованном на сайте правительства, отмечается, что такая поддержка позволит своевременно проводить приемы пациентов с другими заболеваниями в то время, когда нагрузка на медучреждения повышена.

Всего в регионы правительство направит 85 млрд рублей.

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