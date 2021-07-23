Горняк22: Администрация Барнаула не против нынешнего места работы бывшего вице-мэра

Мария Кулагина Фото: barnaul.org

Бывшая замглавы города ранее не работала с регоператором, поэтому ее новое трудоустройство не нарушит требований федерального закона о коррупции, считают в мэрии

Мэрия Барнаула не увидела коррупционной составляющей в том, что бывшая замглавы города теперь трудится у регоператора ТКО по Барнаульской зоне – такой ответ дали чиновники на запрос ИА «Банкфакс». Коллегиально рассматривать этот вопрос в администрации города не считают нужным.

Напомним, Мария Кулагина в конце мая ушла с поста вице-мэра и сразу же трудоустроилась в ООО «Экосоюз». Компания с недавнего времени стала новым регоператором по Барнаульской зоне.

Сейчас Мария Кулагина занимает в компании должность заместителя директора по финансам. Кроме того, Кулагина работала в этой компании и до своего ухода в администрацию Барнаула, а руководит фирмой ее муж.

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