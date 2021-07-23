Горняк22: Цены на «борщевой набор» будут снижать в два этапа — Андрей Турчак

Визит Андрея Турчака Фото: altai-ter.er.ru

Секретарь генерального совета «Единой России» («ЕР») призвал власти Алтайского края оказать поддержку фермерам для стабилизации ситуации с ценами

Снижение цен на овощи, входящие в так называемый борщевой набор: картошку, капусту, лук, морковь, свеклу, помидоры, – пройдет в два этапа, сообщил глава генсовета «ЕР» Андрей Турчак во время беседы с фермерами Алтайского края 22 июля.

«С федеральными сетями этот вопрос доработаем. Ценник упадет – первый раз через две недели, второе снижение мы планируем к концу августа», – указал он.

При этом, подчеркнул Тручак, важна поддержка фермеров, выращивающих эти продукты, на региональном уровне. Он объяснил, что имеет ввиду не финансирование, которое и так идет идет по программам господдержки, а развитие такого инструмента, как ярмарочная торговля.

«Речь идет не о стационарных рынках в областном центре, а об увеличении числа ярмарок. По расчету, их двукратный рост автоматом даст снижение цен», – отметил он.

Напомним, 19 июля это предложение прозвучало на совещании с членами правительства Росии, главами регионов, представителями торговых сетей. Расширение числа ярмарок даст больший доступ жителей к продукции сельхозпроизводителей и снизит торговые наценки. Президент Владимир Путин поддержал предложение обеспечить прямой доступ аграриев на ярмарки и рынки.

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