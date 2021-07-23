Горняк22: Представитель МакSим рассказала, в каком состоянии сейчас находится певица
МакSим Фото: instagram.com/maksimartist
В середине июня стало известно, что певицу госпитализировали из-за пневмонии. Тест на коронавирус у артистки был отрицательным
Певица МакSим (Марина Абросимова) остается в стабильно тяжелом состоянии, заявила её представитель, сообщает «РИА Новости».
«Пока ничего, к сожалению, не могу сказать. Стабильно тяжелое», – ответила она.
Ранее появились слухи, что МакSим становится хуже, якобы у артистки начало отказывать правое легкое. Позже её директор Маргарита Соколова опровергла эту информацию.
Напомним, что Марина Абросимова уже месяц подключена к аппарату ИВЛ и находится искусственной коме. По словам её представителей, сейчас врачи опасаются делать прогнозы о состоянии здоровья певицы.