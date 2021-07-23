Горняк22: Астрологи рассказали, кому Венера в Деве подарит любовь с 22 июля по 16 августа

Астрология. Звезды Фото: Craig Melville с сайта Pixabay

Венера перешла в знак Девы и пробудет там до середины августа. Благоприятный в целом период для пяти знаков Зодиака станет еще и удачным в любви

Венера в Деве пробудит сердечную чакру любви, пишет DailyHoro.ru.

«Держитесь крепче», – советуют астрологи Овнам, Тельцам, Весам, Скорпионам и Рыбам.

У Овнов закончатся проблемы любовного характера. Венера поможет исправить ошибки прошлого, наладить отношения с любимым человеком и близкими в целом.

Тельцы обретут нерушимую уверенность в себе. Это подходящий период для новых знакомств. Тельцы-женщины могут столкнуться с муками выбора среди поклонников, а мужчины смогут довольно эффективно отличать фальшивые чувства от настоящих.

У Весов начнется яркий и запоминающийся период, который не завершится 16 августа, ведь Венера перейдет именно в этот знак. Планета подарит терпение, силу воли и внимание.

Спокойствие в семейной жизни ожидает Скорпионов. Вторая половинка сможет их лучше понять, а проблемы прошлого потеряются из виду. А одинокие представители знака поймут, кого хотят видеть рядом с собой.

Венера является покровителем Рыб. Она даст этим людям силы и энергию, чтобы двигаться вперед, наделит обаянием и харизмой. Им будет везти буквально во всем – и в работе, и в любви.

ТОЛК