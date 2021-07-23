Горняк22: Город или село: за каких избирателей будут биться «думские» кандидаты на Алтае

Выборы. Голосование Фото: Анна Меньшикова

Самыми удобными для проведения избирательной кампании эксперты называют Бийский и Рубцовский округа — несмотря на их обширность, они расположены вдоль трасс и по ним относительно легко передвигаться

Оппозиционным кандидатам на думских выборах выгоднее будет бороться за голоса городских избирателей, традиционно более протестных. Однако те из них, кто не пойдет работать и в села, будет обречен на поражение, считают эксперты. То же касается и представителей от партии власти — рассчитывать, например, только на консервативных избирателей села им не приходится. В этом смысле так называемая «лепестковая нарезка» округов, действующая в Алтайском крае с 2016 года, здорово осложнила жизнь всем участникам процесса.

«Толк» выяснил у экспертов, за каких избирателей и где кандидатам больше всего придется биться.

В 2016 году по решению федеральных властей, одномандатные округа в крае перенарезали — они стали идти от Барнаула как будто лепестками, и каждый включил в себя и район столицы края, и другие города и территории региона. Всего округов, как и было, четыре — Барнаульский, Рубцовский, Бийский, Славгородский. На каждом из округов живет от 442 тыс. до 500 тыс. избирателей, почти на всех значительная доля — жители Барнаула.

Барнаульский округ (№ 39)

458 тыс. избирателей. Доля городских жителей — 42,2%.

В составе – Железнодорожный и Центральный районы Барнаула (более 171 тыс. избирателей), Белокуриха (12,3 тыс.), 19 районов.

Логистика. Округ называют крайне неудобным для кандидатов в этом вопросе. С одной стороны, здесь разу два района Барнаула с большим число избирателей. Но с другой, в округ входят удаленные предгорные районы вроде Чарышского и Солонешенского, до которых еще и ехать совершенно по разным дорогам в различные направления. Да и сами дороги в сельской местности встречаются скверного качества.

Рубцовский округ (№ 40)

499 тыс. избирателей. Доля городских жителей — 59,8%.

В составе — Индустриальный район Барнаула (180,3 тыс. избирателей), Рубцовск (97,4 тыс.), Алейск (20,8 тыс.) и 12 районов.

Логистика. Этот округ довольно обширный, протяженный, но вполне комфортный для ведения кампании, так «выстроен» фактически вокруг двух связанных друг с другом трасс. К тому же львиная доля избирателей сконцентрирована в трех городах.

Бийский округ (№ 41)

500 тыс. избирателей. Доля городских жителей — 64,3%.

В составе — Октябрьский район Барнаула (65,8 тыс. избирателей), Бийск (161,6 тыс.), Новоалтайск (58,6 тыс.), Заринск (35,6 тыс.), ЗАТО Сибирский и 10 районов.

Логистика. Этот округ — самый «городской». Его называют также наиболее удобным — он достаточно компактный и расположен вдоль двух трасс. Есть относительно «некомфортные» в этом смысле околосалаирские районы, но их мало и в них относительно небольшое число избирателей.

Этот округ, пожалуй, больше других оправдывает свое название, так как львиная доля избирателей на нем живет именно в Бийске.

Славгородский округ (№ 42)

441,8 тыс. избирателей. Доля городских жителей — 33,5%.

В составе – Ленинский район Барнаула (105 тыс.), Славгород (30 тыс.), Яровое (13 тыс.) и 18 районов.

Логистика. Этот округ — самый «сельский». Его особенность — в удаленности от краевого центра (до некоторых территорий можно ехать целый день), рассредоточенности сел по степной зоне края и отсутствии крупного города, из-за чего наибольшая часть городских жителей приходится Барнаул.

14 июля, 7:28

Четверо смелых: кто на Алтае решил пойти на выборы в Госдуму самостоятельно

У партий еще есть время заявить своих кандидатов на выборы в федеральный парламент, у самовыдвиженцев таких шансов больше нет

Достучаться до сельчан

«Биться придется везде, и в селе, и в городе» – в голос говорят участники выборов — прошлых и текущих. Однако определенные тренды борьбы в разных территориях все же обозначают.

Посыл: на селе — консервативный избиратель, а у провластных кандидатов здесь больше шансов победить.

Что говорят эксперты: и да, и нет. С одной стороны, позиции провластных кандидатов здесь действительно сильны. Денис Голобородько, глава исполкома реготделения «Единой России», признает, что сельские территории «наиболее благоприятны».

По словам Владислава Вакаева, который отвечал за кампанию «Справедливой России» в 2016 году, отдаленные сельские территории в принципе довольно сложно и дорого охватить. Кроме того, там более заметна роль административного ресурса:

«Причем речь не идет даже о приказном принципе — всех привести, заставить и т. д. Есть, условно, глава сельсовета, он местный лидер общественного мнения. К нему прислушиваются. И на каком-то небольшом участке в 200 избирателей он может обеспечить силой своего авторитета львиную долю голосов за кандидата от партии власти. На селе доля голосов за кандидата от партии власти традиционно выше».

Да и вариантов скрытой агитации у кандидатов от власти больше и они свободнее в выборах инструментов, считают в оппозиционных партиях. Скажем, один из кандидатов 2016 года рассказывал «Толку», что его провластный оппонент однажды сделал так — собрал глав сельсоветов одного из районов под предлогом экскурсии на свое предприятие. И действительно их свозил, а затем устроил им отдых на берегу реки.

Кандидат от оппозиции, даже ресурсный, так бы не смог сделать — как минимум потому, что такая поездка потом могла бы выйти ему боком, она бы давала оппонентам шанс заявить о нарушении предвыборного законодательства.

Есть и другой момент — по словам Вакаева, сегодня село в целом разочаровано в депутатах:

«Жители давно рассматривают выборы как возможность решить какие-то задачи по принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок». Условно, в клуб нужно шторы купить. И ресурсные кандидаты тут в выигрышном положении. Конечно, все это делается так, чтобы никаких правовых претензий возникнуть не могло».

Но вместе с тем, говорить, что сельский электорат — провластный, категорически неправильно. «Сейчас избиратель неоднороден везде», – говорит технолог Константин Лукин.

«На селе — тоже сложная ситуация, и там у оппозиции тоже есть возможность подвигаться в этом направлении», – согласен Вакаев. Он уверен: «Кто достучится до сердец и умов сельчан, тот и будет иметь все предпосылки к победе. Кто забудет о селе, то не будет иметь шансов на успех».

13 июля, 6:04

Бои по правилам и без: кто сразится на округах на выборах в АКЗС

Основные конкуренты от парламентских политических партий уже известны. Им еще предстоит процедура регистрации, но уже сейчас ясно, что на некоторых округах развернется острая борьба

Воевать за союзников

Посыл: кандидат можно выиграть, если сосредоточится только на городе или на сельских территориях.

Что говорят эксперты: главная битва развернется в городах, но без голосов сельских избирателей не победить.

«Города все-таки станут основной зоной борьбы», – считает Владислав Вакаев. Причин несколько. Главная — города значительно больше по числу избирателей, соответственно, в этих «котлах» варится разнородный набор политических взглядов, мнений, здесь больше поводов для дискуссий, выше активность и т. д.

«Прокачка» одной острой темы в городе потенциально даст больше голосов избирателей, чем даже отработка болезненного вопроса в районе, где несколько сел. Это, наконец, дешевле — финансовые затраты на единицу избирателя ниже.

И всё это в совокупности играет на интерес оппозиции.

Но у городов есть одна важная электоральная характеристика — здесь традиционно низкая явка избирателей в сравнении с сельской местностью. Скажем, на выборах губернатора в 2018 году явка в Барнауле чуть превысила 30%, а в районах доходила и до 70%. На парламентских выборах прошлого года крупнейшие города тоже еле дотягивали до 30%, а некоторые районы легко преодолевали 60%.

«Да, городской избиратель голосует меньше, но с точки зрения оппозиции он более ценен. Здесь проще и дешевле вести агитацию», – говорит Вакаев.

В этой ситуации партии власти, возможно, проще было бы пойти в села. Но и тут не все просто.

«Для победы на некоторых округах, может быть, отдельным кандидатам и достаточно было бы сконцентрироваться только на сельских территориях. Но партию интересует победа не только одномандатников, но и бренда, поэтому ставится задача отрабатывать все территории», – говорит он.

Да и стратегически «ЕР» не может допустить проигрыша в городах. Хотя, скажем, на выборах в АКЗС в 2016 году, в Рубцовске и Бийске партия власти сыграла на равных в КПРФ и ЛДПР, не набрав большинства брендом.

Но в целом представители разных партий говорят, что главные фронты пройдут не по линии «город — село». Каждый кандидат будет действовать ситуативно.

«Чтобы кандидат победил, можно просчитать число избирателей, и набирать их надо со всего округа. Нельзя потери в одних территориях перекрыть большим числом голосов в других. Лепестковая нарезка в этом смысле, конечно, создает сложности», – объясняет Лукин.

С ним соглашается Борис Трофимов, который вел парламентскую кампанию «Единой России» в 2016-м:

«Независимо от особенностей округа, работать надо везде. Проводить социологию, вычленять, с кем работать более плотно. Если люди никогда за тебя не голосовали и социология показывает, что и не собираются, с ним работать и не надо. На участки нужно приводить своих союзников, а не выбирать, городская это местность или сельская. Как показывает практика, например, выборов в АКЗС, можно проиграть в трех районах, а выиграть на округе за счет победы в одном».

Будет иметь значение и бэкграунд кандидата, его профессиональные связи, сильные стороны. Условно, если человек всю жизнь работал в сфере сельского хозяйства, ему будет проще найти сторонников в этой сфере.

«Понятно, что кандидаты в зависимости от своих интересов, опыта концентрируются на тех территориях, где они имеют наибольшую поддержку», – резюмирует Голобородько.

Напомним, выборы в Госдуму и в краевой парламент пройдут 17-19 сентября. Уже известно, что в них примут участие 15 партий. 23 июля завершается прием документов о выдвижении кандидатов по одномандатным думским округам в окружные избирательные комиссии.

ТОЛК