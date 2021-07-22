Горняк22: В Москве столб остановил преследовавшего закладчика полицейского

Задержание Фото: кадр из vk.com

В пресс-службе столичного МВД не смогли рассказать, в каком состоянии сейчас находится пострадавший сотрудник полиции и получил ли он травмы

В Москве полицейский врезался в металлический столб во время преследования закладчика, сообщает «Подъем».

В Сети опубликовали видео, на котором можно увидеть задержание закладчика. Полицейский решил восстановить события преступления на месте. В какой-то момент подозреваемый решил скрыться и сбежал от силовика.

Сотрудник полиции погнался за парнем, но врезался в металлический столб, который его оглушил. Полицейский упал от удара, после чего видео обрывается.

Ранее «Толк» сообщал, что в Анапе полицейские покачали на качелях спящего пьяного мужчину. В МВД заявили, что ничего странного они в этом случае не видят.

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