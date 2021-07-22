Горняк22: В Барнауле 22 июля поменяют маршрут движения троллейбуса №7

Троллейбус Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК

В пресс-службе мэрии Барнаула обратили внимание, что движение трамваев при этом на участке не изменится. Они будут следовать по обычным маршрутам

22 июля в Барнауле с 9 до 13 часов изменят движение троллейбуса №7, сообщает пресс-служба городской мэрии.

В это время троллейбус будет курсировать по маршруту:

«Стадион» – ул. Георгиева – ул. 50 лет СССР – ул. Сухэ-Батора – ул. Малахова – ул. Юрина – ул. Матросова – пр. Ленина – конечная станция «Площадь Баварина».

Обратно «семерка» будет двигаться в том же направлении.

Изменение маршрута связано с работами по асфальтированию трамвайного переезда на пересечении улиц Попова и Взлетная. После 13 часов троллейбус будет следовать по прежнему маршруту.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле перекрыли проезд на перекрестке Попова – Взлетная из-за ремонта трамвайный путей. На участке планируют заменить верхнее строение пути.

ТОЛК