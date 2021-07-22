Горняк22: Производители гречневой крупы в Алтайском крае приостановили работу

Гречка Фото: pixabay.com

Производители отмечают, что лето – период ремонта на производствах, обновления оборудования, очистки и подготовки хранилищ к новому урожаю

Алтайские производители временно приостановили производство гречневой крупы из-за проблем со сбытом, сообщает «Коммерсант-Сибирь» со ссылкой на комментарий начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Большакова.

По словам главы управления, на рынке гречневой крупы существует напряженность в связи с тем, что экспорт крупы закрыт решением правительства до 31 августа 2021 года, а внутренний рынок потребляет столько, сколько может. Сейчас встали около 40% заводов по переработке гречневой крупы. Всего в крае около 60 крупозаводов.

По данным ведомства, регион отгружал в месяц около 180 вагонов гречки, треть из них уходила на экспорт в Белоруссию, Таджикистан, Азербайджан и Узбекистан.

ТОЛК