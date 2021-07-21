Горняк22: Суд смягчил сроки для бывших сотрудниц алтайского онкодиспансера

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Заседание состоялось 19 июля. Требования обеих сторон судом были удовлетворены частично: фигурантки дела получили некоторые послабления

Алтайский краевой суд немного сократил сроки для бывших сотрудниц Алтайского краевого онкодиспансера, которых ранее осудили за коррупцию, сообщает ИА «Банкфакс».

Фигурантами стали три сотрудницы онкоцентра – экс-заместитель главврача Ольга Невара, бывшая главная медсестра Жанна Чичканова и экс-глава контрактного отдела Регина Муль.

Так, срок заключения Ольги Невары сократили на один месяц (была приговорена к 8,4 года), также суд отменил для нее запрет работы в госструктурах.

Что касается Чичкановой, то срок заключения сократили на четыре месяца и упразднили дополнительные санкции (приговорена ранее к 8,6 года). Помимо этого, суд постановил конфисковать имущество бывшей сотрудницы на сумму полученных взяток.

Муль пробудет в колонии положенное время – 8,2 года. Однако дополнительные санкции в виде штрафа и запрета занимать должности в госструктурах из приговора исключили.

Ранее суд вынес решение по громкому коррупционному делу в отношении трех сотрудниц алтайского онкодиспансера. Их признали виновными в получении денег от поставщика медоборудования.

Помимо взяточничества, Невару осудили еще и за растрату и присвоение средств, которые платили пациенты онкоцентра «Надежда».

Суд доказал, что сотрудницы медучреждения в период с 2015 по 2017 год получали взятки частями за содействие поставщикам в сфере госзакупок для нужд онкоцентра. Общая сумма взяток составила более 20 млн рублей. При этом замглавврача присвоила около 1 млн рублей из кассы.

На их имущество наложен арест на общую сумму более 16 млн рублей, включая ювелирные украшения стоимостью более 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Ольгу Невару правоохранители задержали первой в декабре 2017 года. По данным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Барнаула, она тут же призналась, что получила в помещении кафе взятку в размере 144,5 тысячи рублей от представителя фирм – поставщиков изделий.

Невара написала явку с повинной. Она рассказала о нескольких эпизодах получения денег в обмен на принятие нужных решений при проведении торгов. Размер «отката», по данным следствия, составлял от 2 до 10% от суммы контракта.

Она дала показания против Жанны Чичкановой, которая на следствии заявила, что ее оговаривают.

По версии следствия, Регина Муль получала взятки не только деньгами, но и автомобилем Opel.

Согласно показаниям экс-главного врача диспансера Александра Лазарева, именно Невара, Чичканова и Муль отвечали за все закупочные процедуры, в том числе готовили документацию для торгов. По данным следователей, Чичканова составляла техзадания с «нужными» характеристиками товаров.

В результате компании и ИП, с которыми договаривались, становились победителями аукционов. Сумма контрактов превысила 95 млн рублей.

Неваре, Чичкановой и Муль предъявили обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, а первой – еще и в присвоении и растрате денег, поступавших от пациентов в кассу онкоцентра «Надежда».

Как меру по обеспечению гражданского иска арестовали имущество подсудимых. У Чичкановой – наличные в рублях, евро и долларах, дом с земельным участком в селе Бобровка, здание в Новоалтайске, две квартиры в Барнауле, два авто и даже ювелирные украшения.

У Невары арестовали наличные, счет в Сбербанке, машину и помещение в Московской области.

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